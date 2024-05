Palestina indipendente - Schierarsi raccoglie firme in Irpinia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa prima giornata di raccoltaa Montefusco (AV) in sostegno alla legge d’iniziativa popolare proposta dall’associazione “”, per il riconoscimento dello stato dida parte dello stato italiano ha avuto ottimi risultati. “In poco più di 3 ore abbiamo raccolto oltre 90, su un territorio che conta poco più di 1000 votanti- dichiara Arturo Bonito – Rifondazione Comunista Federazione Irpina. Associazione- Nonostante i continui tentativi del governo in carica di intimidire e reprimere le voci del dissenso popolare su questa vicenda, la causa palestinese sta raggiungendo mano mano tutte le fasce della popolazione. Di chi si sente sempre più vicino ad un popolo martoriato da decenni di occupazione e di soprusi da parte del governo ...

Sardegna: Interreg Next Med, Regione firma accordo finanziamento alla Palestina -2- - Sardegna: Interreg Next Med, Regione firma accordo finanziamento alla palestina -2- - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cagliari, 4 mag - 'La gestione di Interreg NEXT MED, principale programma europeo di cooperazione euro-mediterranea dell'Unione Europea e la presenza nell'Isola di una comu ...

All’Eurovision 2024 saranno vietate le bandiere della Palestina - All’Eurovision 2024 saranno vietate le bandiere della palestina - Da gennaio, quando EBU ha confermato la presenza di Israele sul palco di Malmö, militanti e artisti europei hanno lanciato appelli e raccolto firme per chiederne l’esclusione dal contest. Il movimento ...