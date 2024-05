Palermo - cinque operai morti intossicati mentre lavoravano in una cisterna a Casteldaccia

Gravissimo incidente a Casteldaccia, in provincia di Palermo , dove quattro operai sono morti a causa delle esalazioni tossiche delle acque nere

Sei operai sarebbero rimasti intossicati da esalazioni tossiche nel Palermitano durante alcuni lavori di manutenzione in un'azienda vinicola. Ci sarebbero cinque vittime, un operaio in gravi condizioni in ospedale.Continua a leggere