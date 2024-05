Palagianello - hashis - cocaina e marijuana in ca -a, arrestato giovane del posto

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoLo scorso fine settimana a, i Carabinieri della locale Stazione, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, hannoin flagranza di reato un diciannovenne del, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il, che già da qualche giorno aveva destato i sospetti dei militari dell’Arma che, tra l’altro, lo avevano notato mentre depositava un bilancino elettronico di precisione in una fioriera all’esterno di un esercizio pubblico, nel corso di una perquisizione eseguita presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di nr. 9 bustine in cellophane contenti complessivamente 42 grammi di sostanza stupefacente del tipoh, nonché due bilancini di precisione e ...

