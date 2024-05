Paganini | Il Psg non è andato oltre i sondaggi per Osimhen

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 6 maggio 2024) A Radio Crc è intervenuto il giornalista Rai Paoloper parlare del futuro del Napoli e di Victor: «Il Psg si è fermato aisu. Martinez Quarta e Buongiorno sono possibili colpi» Sul bomber nigeriano ha dichiarato: «ha già un acquirente? No, non ce l’ha. Ci sono stati deicon il direttore sportivo del Psg che conosce molto bene. Per il momento si sono fermati lì i contatti». L’obiettivo della panchina del Napoli: «De Laurentiis ha capito che l’anno prossimo deve dare un segnale forte alla piazza, il suo primo obiettivo rimane Conte che sappiamo benissimo che al di là di quello che costa a livello di ingaggio, chiede una lista della spesa che il Napoli potrebbe permettersi. È anche vero ...