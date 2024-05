Oxfam | offensiva su Rafaah avrà conseguenze umanitarie catastrofiche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (askanews) – In risposta all’ordine di evacuazione diramato oggi alla popolazione di Rafah, Paolo Pezzati, portavoce per le crisidiItalia, ha dichiarato: “Un’terrestre di Israele su Rafah. La cosa più grave è che l’ordine di evacuazione di oggi diretto a 100 mila persone arriva dopo i molteplici appelli dei leader mondiali a desistere dall’intervenire in un’area così densamente popolata. In queste ore la paura a Rafah è palpabile perché decine di migliaia di persone saranno di nuovo costrette a scappare alla ricerca di un riparo sicuro che non esiste. Da oltre 6 mesi Israele continua deliberatamente e in modo sistematico a prendere di mira i civili e gli operatori umanitari, anche ...