Ospedale di Piario - si inaugura un centro dialisi completamente rinnovato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 6 maggio 2024). Un’opera di modernizzazione e adeguamento strutturale, frutto di una sinergia vincente di partenariato. Domani, 7 maggio alle 17, all’disaràta un’area dirinnovata, realizzata su tre livelli, per una superficie complessiva di 330 metri quadri per livello. La sinergia di partenariato ha visto in campo l’Asst Bergamo Est, a cui fa capo l’, e la Nephrocare S.p.a., accreditata come struttura ospedaliera di ricovero e cura. Dal 2010 l’Asst ha avviato una partnership pubblico-privata con l’azienda per la gestione dei servizi di nefrologia e; NephroCare, dedicandosi alla cura di oltre 270 pazienti sottoposti al trattamento dialitico, è responsabile della gestione dell’Unità Operativa di ...