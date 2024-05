Osnabruck-Schalke 04 martedì 07 maggio 2024 ore 18 | 30 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 6 maggio 2024) La partita tra04 era in origine programmata per sabato scorso ma la DFL ha vietato l’utilizzo del Bremer Brücke per un problema al tetto. Dopo varie discussioni è stato deciso di giocare nello stadio del St. Pauli ma senza pubblico sugli spalti. Per le due protagoniste sarà la terzultima partita prima InfoBetting: Scommesse Sportive e