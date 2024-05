Orsi bacchetta | Inter - il Bayer Leverkusen ha vinto e vince ancora

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024)si concentrasu Sassuolo-, partita finita 1-0. L’ex giocatore, oggi opinionista, boccia la prestazione e l’atteggiamento dei nerazzurri. MODA ITALIANA ? Su Radio Radio Mattino Sport e News, Nandocritica l’che a Reggio Emilia, a detta sua, non ha giocato all’altezza perdendo senza impegno col Sassuolo: «Succede che in Italia quando le squadre non hanno niente da perdere, nulla da dire al campionato, regalano le partite.già con lo scudetto? E anche ilin Germania ha già, però continua a giocare e are».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...