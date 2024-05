Orizzonti - a Mozzo incontri alla ricerca di nuovi significati

(Di lunedì 6 maggio 2024). Prenderà il via mercoledì 8 maggio, per concludersi giovedì 23 maggio, una rassegna organizzata dal circolo ACLIin collaborazione con il Comune die la Parrocchia di. “”, questo il titolo della rassegna sarà – come recita il sottotitolo – “tra attualità e storia, un percorso di discernimentodi”. Di seguito il calendario dei tre appuntamenti: Giovani e adulti, problema o risorsa? Mercoledì 8 Maggio, ore 20.45 Un dialogo sull’incontro intergenerazionale, per analizzare processi, progetti e potenzialità di un’alleanza sempre più necessaria.Shaquille Bocchi, Responsabile progetto Wy-FySilvia Brena, Consigliera con delegae ...

Un tramonto tropicale No, ma la bellezza della costa adriatica mozza il fiato - Un tramonto tropicale No, ma la bellezza della costa adriatica mozza il fiato - Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a redazione@brindisireport.it ...

Da G5Mobility, l’azienda di e-bike di Avigliana, puoi noleggiare dalle city bike alle e-bike biammortizzate - Da G5Mobility, l’azienda di e-bike di Avigliana, puoi noleggiare dalle city bike alle e-bike biammortizzate - Da G5Mobility, l’azienda di e-bike di Avigliana, puoi noleggiare dalle city bike alle e-bike biammortizzate ...

Letterbombs - Green Day Tribute + Utopia Live - Letterbombs - Green Day Tribute + Utopia Live - Tornano sul palco dell'Ufo dopo quasi 2 anni di silenzio i "Letterbombs" con il loro energico tributo ai Green Day, che spazia tra i pezzi più iconici e alcune perle nascoste della discografia del ...