Ordina un burrito e ci trova dentro uno scarafaggio | il video su TikTok diventa virale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Avevato une una volta ricevuta la pietanza, non ci ha pensato due volte ad addentarla. Salvo poi rendersi conto che c’era qualcosa di decisamente strano all’interno, che rendeva sì il pasto “croccante”, ma nella maniera più sbagliata e disgustosa possibile. Nicolle Saba, una creator di contenuti, e sua sorella Kinley hanno voluto condividere sul’esperienza horro che hanno vissuto in prima persona, quella di addentare unper poi scoprire che all’interno era presente un insetto. “Sono disgustata, non mangerò mai più da Chipotle“, ha scritto la ragazza nella descrizione del, che èto, superando il milione di visualizzazioni. Nel, Nicolle ha espresso con forza la sua delusione verso la catena di ...

Ordina un burrito e al primo morso addenta uno scarafaggio: la scoperta terribile, poi lo sfogo in un video su TikTok - ordina un burrito e al primo morso addenta uno scarafaggio: la scoperta terribile, poi lo sfogo in un video su TikTok - Un burrito molto, troppo "crunchy". Non a causa di uno degli ingredienti panati e fritti, come hanno constatato per loro sfortuna la content creator Nicolle Saba e sua sorella Kinley.