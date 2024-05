OPPO e HONOR pronte a lanciare nuovi smartphone di fascia media questo mese

Honor 200: lo smartphone potrebbe avere la miglior CPU del mercato - honor 200: lo smartphone potrebbe avere la miglior CPU del mercato - Un’azienda che deve ancora dire la sua sul mercato degli smartphone per questo 2024 e senza alcun dubbio honor, a quanto pare però le cose cambieranno a brev ...

Honor Magic 6 RSR Porsche Design arriva in Italia: la qualità ha un costo - honor Magic 6 RSR Porsche Design arriva in Italia: la qualità ha un costo - Si espande il catalogo disponibile in Italia di fascia alta dell’ex sub-brand di Huawei: dopo la variante Pro e Lite, adesso tocca anche a honor Magic 6 RSR Porsche Design. Inizialmente presentato esc ...

Honor Magic6 RSR Porche Design arriva in Europa - honor Magic6 RSR Porche Design arriva in Europa - honor questo marzo ha lanciato una versione del Magic6 in collaborazione con Porsche Design, e da oggi il telefono è disponibile al di fuori della Cina. Il telefono, di base, è un Magic6 Pro, con 24 G ...