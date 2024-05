Onana: 'Stagione difficile per me, ma venire al Manchester United è stata la scelta giusta' - onana: 'Stagione difficile per me, ma venire al Manchester United è stata la scelta giusta' - Ripensare all`Andrè onana di soltanto un anno fa quando in questo periodo era considerato fra i migliori portieri al mondo con la maglia dell`Inter addosso non.

Juve: non solo Koopmeiners per il centrocampo, nel match Velodrome altri tre obiettivi - Juve: non solo Koopmeiners per il centrocampo, nel match Velodrome altri tre obiettivi - ex obiettivo del Napoli e protagonista di un gran mondiale con la sua nazionale e anche Jean onana, camerunese classe 2000 in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, ma di proprietà del ...

“Operazione alla Onana”, il fedelissimo di Inzaghi può partire: piomba il Psg - “Operazione alla onana”, il fedelissimo di Inzaghi può partire: piomba il Psg - Ora è ufficiale: la Germania, come l’Italia, avrà cinque squadre nella prossima Champions League. I tedeschi hanno vinto per 1-0, con gol dell’ariete Fullkrug nel primo tempo. (Necrologi) Ranking UEFA ...