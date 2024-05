Omicidio Tirone - riformulato capo d’imputazione per Passariello | da tentato omicidio ad omicidio doloso

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura della Repubblica di Avellino, nella persona del Pm Dott.ssa Cecilia Annecchino, in relazione alla vicenda giudiziaria riguardante la morte di Giuseppehaildaadnei confronti del noto pregiudicato Massimo, difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci e dall’Avvocato Domenico Cioffi. Questo considerevole lasso di tempo trascorso, però, è un evidente indice di articolate riflessioni da parte della magistratura, frutto delle eccezioni avanzate dalla difesa e dai consulenti tecnici della difesa in relazione al nesso causale tra l’evento e la morte. Queste ...

