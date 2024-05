Omicidio a Varese - aggredisce e sfregia l' ex poi uccide il padre intervenuto a difenderla | era a processo per stalking

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ha atteso che uscisse dalla palazzina motivato ad aggredirla a tutti i costi. Per questo un ex avvocato, Marco Manfratti, di 40 anni, si è appostato intorno alle 13 di oggi in via Ciro Menotti...

Ha i contorni di un omicidio-suicidio , la tragedia che ha colpito Gallarate in provincia di Varese : due coniugi 70enni trovati morti in casa

L’aggressore sarebbe l’ex marito della donna. L’ha Sfregia ta con l’acido, e poi ha accoltella to il padre di lei: l'uomo si trova ora in pericolo di vita. È successo oggi intorno alle 12.30 in via Ciro Menotti a Varese .Continua a leggere

Fabio Limido, padre ucciso a coltellate per aver cercato di difendere la figlia fregiata dall'ex. L'aggressore aveva il divieto di avvicinamento - Fabio Limido, padre ucciso a coltellate per aver cercato di difendere la figlia fregiata dall'ex. L'aggressore aveva il divieto di avvicinamento - È morto Fabio Limido, geologo di 71 anni, accoltellato dall'ex della figlia Lavinia, 37 anni, a varese. L'aggressore, Marco Manfrinati, 40 anni, prima ...