(Di lunedì 6 maggio 2024) Pisa, 7 maggio 2024 - Alla Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà 33, si terrà un evento dedicato al Burkina Faso. “Burkina Faso: quale futurol’emergenza Sahel”. L’associazioneilOdV in occasione del decimoversario dalla fondazione, organizza in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa una serata dedicata al Burkina Faso e alla difficile situazione del Sahel. IL PROGRAMMA - L’evento che si svolgerà il 7 maggio alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa prevede: ore 17:30 Tavola rotonda alla quale intervengono: • Silvano Granchi -ilodv, Burkina Faso, Sahel. Tempo di attesa • Luca Raineri - Ricercatore dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna, Rivoluzione, Insurrezione, ...

Oltre il deserto OdV festeggia i suoi primi 10 anni di attività - oltre il deserto OdV festeggia i suoi primi 10 anni di attività - Pisa, 7 maggio 2024 - Alla Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà 33, si terrà un evento dedicato al Burkina Faso. “Burkina Faso: quale futuro oltre l’emergenza Sahel”. L’associazion ...

Nel deserto arabo gli esseri umani abitavano in tunnel sotterranei di lava - Nel deserto arabo gli esseri umani abitavano in tunnel sotterranei di lava - Un gruppo di ricercatori australiani ha scoperto un tunnel nell'Arabia Saudita settentrionale lungo 1,5 chilometri e portato alla luce ossa di animali, utensili in pietra e ceramiche risalenti ad alme ...