Offese a Berlusconi - FI al contrattacco | Travaglio e Cottarelli? Rassegnatevi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nel nome di Silvio, verso il futuro. Forza Italia replica con forza alle critiche sul rimando al fondatore del partito nella campagna e nel simbolo per le elezioni europee 2024. Perché il Cavaliere non c'è più, ma la sua eredità politica sì. "Nonostante la scomparsa del Presidente, le idee di Forza Italia continueranno sempre a camminare sulle gambe di donne e uomini che credono nella libertà", si legge in un post degli azzurri sui social che mostra i manifesti di FI violati con scritte ingiuriose. "Chi offende e insulta, come i vari, si rassegni. Non ci fermerà!", conclude il post in riferimento agli attacchi del direttore del Fatto quotidiano, Marco, e dell'economista già nelle file del Pd Marco. Quest'ultimo qualche ...