Nuovi appartamenti e contributi per gli affitti | Mantova a caccia di residenti under 36 L’appello del sindaco Palazzi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Evitare il progressivo invecchiamento della popolazione residente in città, far uscire da casa dei genitori giovani con meno di 36 anni e aumentare il numero di36 agganciandosi alle opportunità lavorative offerte dai recenti insediamenti produttivi che promettono di generare oltre 1200posti di lavoro. Sono questi, in estrema sintesi, gli obiettivi che si pone il Comune diattraverso l’attivazione di due bandi (“Benvenuti in città” e “Abitare Borgochiesanuova”) dedicati proprio ad attirarein città. Nel primo dei due bandi sono previstisull’affitto di 150 euro al mese per lavoratori, singoli e famiglie36 e per lavoratori, singoli e famiglie che spostino la residenza in città in alloggi ...

