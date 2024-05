Novoli - rubano uno scooter ma vengono incastrati grazie a un residente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 - Vede due uomini sospetti con unoappena rubato e fa arrestare alla polizia di stato i presunti autori del furto. È successo sabato sera nel quartiere fiorentino didove intorno alle 19.30 l’attenzione di unsarebbe stata attirata da una scena in via Torre degli Agli: due uomini stavano spingendo a mano uno, facendo un’insolita forza sul manubrio. Il solerte cittadino ha voluto vederci chiaro, avvicinandosi alla coppia: appena si è reso conto che il blocca sterzo del mezzo a due ruote era stato forzato, i suoi sospetti hanno trovato conferma ed ha allertato subito il 112Nue. La polizia di stato è intervenuta e una volante della Questura ha rintracciato i due, con al seguito il ciclomotore rubato, in viale Guidoni.Si tratta di due cittadini tunisini di 43 e 47 ...