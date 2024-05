Non sono arrivati | l' omaggio a Toto Cutugno va storto Imbarazzo da Venier

(Di lunedì 6 maggio 2024) A Domenica In, l'apprezzato programma pomeridiano di Rai 1, Maraha dedicato un'ampia fetta del dibattito in studio al grande, scomparso quasi un anno fa. Nicola, il figlio del cantante, è stato ospite della padrona di casa per ricordare il padre e per testimoniare l'unicità dell'artista e dell'uomo. La puntata della trasmissione è stata seguita attentamente dai telespettatori che in diretta l'hanno commentata sui social network e, in particolar modo, su X. Due i temi più ricorrenti: da una parte il fatto che tra tanti colleghi solo Pupo abbia scelto di mandare un videomessaggio, dall'altra la tendenza degli ospiti che (a detta degli utenti) hanno puntato più a emergere e a parlare di loro stessi che del protagonista dell'appuntamento. Ad ammettere la scarsa partecipazione dei personaggi del mondo dello ...

