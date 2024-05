Non farò come la Rai Un' altra polemica di Ghali | la stoccata nella nuova canzone

Milano, 6 maggio 2024 – Non smette di far discutere il rapper milanese Ghali . Dopo le polemiche per il brano “Casa mia” portato a Sanremo 2024, l’artista di Baggio ha anticipato su instagram il video del suo nuovo brano ‘Paprika’, in cui ...

Ghali canta 'Non farò come la Rai' su Instagram - 'Puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai'. A cantare questa strofa è Ghali che ha pubblicato su Instagram un breve estratto video e audio del suo brano 'Paprika' a breve disponibile. Sebbene il rapper di Baggio abbia ...

'Ciriachino d'argento' al maestro pasticciere Salvatore Lo Faro - ...cinematografici della levatura di Virna Lisi e Nino Manfredi o per le associazioni umanitarie come il Lions Club International o il Rotary International e per le aziende di enorme rilevanza come la ...