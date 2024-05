Non cammino più bene Eva Henger choc - ha un grosso problema di salute

(Di lunedì 6 maggio 2024) Evaha deciso di farsi intervistare da Monica Setta e ha svelato a tutti di avere undiserio, che purtroppo non potrà mai risolversi del tutto. Le sue parole hanno commosso la conduttrice e ora anche il pubblico. L’attrice e modella si è soffermata su vari aspetti della sua vita durante questa sua conversazione nel programma Storie di donne al bivio. Prima di dirvi cosa ha esclamato Evaa proposito deldipermanente, lei ha anche parlato dell’ex marito Riccardo Schicchi, che non è più in vita da oltre 10 anni: “Era dolce e tante persone pensano che lui fosse stata una persona viscida. Tante volte appariva attraverso le sue interviste diverso da quello che era. Prima tra noi c’era stata una grande amicizia, l’amore profondo nasce con la ...

