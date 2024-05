Nicola Paldino confermato presidente di Bcc Mediocrati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’assemblea della BCC, riunitasi in seduta ordinaria e straordinaria presso l’Hotel Europa di Rende, ha rieletto le cariche sociali confermando la propria fiducia al rinnovato Consiglio di Amministrazione, guidato dal presidente. In seno al CdA hanno lasciato la carica gli amministratori Migliarese e Pepe, mentre sono state elette per la prima volta: Stefania Chimenti di Luzzi, Ricercatrice presso l’Universita’ della Calabria, ed Elisa Barberio di San Giovanni in Fiore, Consulente Financial Service.Riconfermati gli amministratori Algieri, Aurelio, Ferraro, Iannini, Paone e Trotta.Il collegio sindacale eletto e’ formato dai dottori commercialisti Clemente Napoli (presidente), Ennio Galliano Iannelli e Beatrice Guccione. Lasciano l’incarico, il dott. Caiafa, la dott.ssa Cristiano e l’ex presidente Nardi.Con ...