Next Mobility Exhibition - ospite l’ingegnere Luca Brancaccio AMC Spa

(Di lunedì 6 maggio 2024) All’evento, dedicato a soluzioni, tecnologie, mezzi e politiche per un sistema di mobilità delle persone integrato, innovativo e sostenibile, che si terrà dal 8 al 10 maggio a Rho (MI), sarà presente anche l’esperto dei trasporti e della mobilità,. In veste di Direttore Generale dell’Azienda della Mobilità della città di Catanzaro – AMC SpA, l’ingegnerporterà il proprio contributo sui temi della sicurezza stradale e sull’applicazione della normativa europea. “Sarà un’occasione di confronto con tutti gli stakeholders del settore su una tematica particolarmente attuale e AMC illustrerà tutto quanto sta mettendo in campo in tema di sicurezza personale e patrimoniale, sostiene”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Mobility Innovation Tour: a Next Mobility Exhibition per parlare di transizione energetica in media/lunga percorrenza - mobility Innovation Tour: a next mobility Exhibition per parlare di transizione energetica in media/lunga percorrenza - (FERPRESS) – Milano, 6 MAG – Mentre il percorso di elettrificazione delle flotte per il tpl urbano è ormai cosa avviata, per la media e lunga percorrenza i progetti di ricerca e sviluppo sono in pieno ...

Mobilità, a Edison Next finanziamento Ue per rete ricarica ultraveloce - Mobilità, a Edison next finanziamento Ue per rete ricarica ultraveloce - Edison next, società del gruppo Edison che accompagna aziende, pubblica amministrazione e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ...

The Indy Autonomous Challenge Returns to the Indianapolis Motor Speedway on September 6, 2024 - The Indy Autonomous Challenge Returns to the Indianapolis Motor Speedway on September 6, 2024 - The Indy Autonomous Challenge (IAC) will make a grand return to the Indianapolis Motor Speedway (IMS) “The Racing Capital of the World” on September 6th, 2024.