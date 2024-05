Nessuna democrazia in Occidente | parlerei più di oligarchie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Non può che far piacere l’esaltazione di Enrico Berlinguer che pare entrato a pieno diritto nel Pantheon dell’intero arco politico. E la cosa però mi fa anche sorridere pensando che il pensiero di Berlinguer oggi sarebbe definito, dai giornalisti e pensatori del mainstream, da Carofiglio a Giannini passando da Parenzo a Floris e con una punta agrodolce da Cacciari, populista. Ma ancora più divertente è girare tra i dizionari per cercarne la definizione. Per il Devoto Oli si definisce populista l'”Appartenente ad un movimento politico-culturale moderno e di tendenza o d’ispirazione popolare”, mentre per Hoepli è un “Atteggiamento di chi cerca consensi tra le classi sociali meno evolute, usando a questo scopo luoghi comuni di facile presa”. Il mainstream di cui sopra preferisce l’ultima definizione, più comoda, più assolutoria e sprezzante per chi la ...