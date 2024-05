Neonati infettati in ospedale - torna l' incubo del Citrobacter

(Adnkronos) – Sono attesi per oggi i risultati degli esami sul germe rintracciato su tre neonati prematuri risultati positivi agli screening nel reparto neonatale dell' ospedale Borgo Trento di Verona . I neonati non hanno sviluppato patologie ...

Covid, rilevata in Italia la variante KP.2: è più trasmissibile e immunoevasiva - Covid, rilevata in Italia la variante KP.2: è più trasmissibile e immunoevasiva - E' già stata rilevata in Italia la variante KP.2 del virus Covid. Il nuovo mutante, 'figlio' di JN.1, corre negli Stati Uniti dove ha già superato la 'madre' ed è responsabile di un contagio su 4 seco ...

Verona, tre neonati infettati da un batterio in ospedale: chiuso il reparto. C'è il precedente del Citrobacter nella stessa struttura - Verona, tre neonati infettati da un batterio in ospedale: chiuso il reparto. C'è il precedente del Citrobacter nella stessa struttura - Allerta sanitaria nell'ospedale Borgo Trento di Verona a seguito della scoperta di un batterio sospetto nella terapia intensiva neonatale. Dopo il precedente del 2020, quando il ...

Allarme Pfas, nei Comuni veneti contaminati quasi 4mila morti in più in 34 anni. I ricercatori: “I giovani i più colpiti” - Allarme Pfas, nei Comuni veneti contaminati quasi 4mila morti in più in 34 anni. I ricercatori: “I giovani i più colpiti” - Pubblicati i dati sulla mortalità nei territori delle province di Vicenza, Padova e Verona con concentrazioni di Pfas nelle acque: aumentati i rischi di tumori e malattie cardiovascolari ...