Nel palazzo che dice no alla targa per Matteotti La parola fascista divide

I tecnici di ABC hanno trovato gli scarichi fecali lesionati . A questo sono dovute le infiltrazioni tra via Bonito e via Solimena, a pochi metri dalla Voragine di via Morghen .Continua a leggere Continua a leggere>>

Raul Gardini, suicidatosi nel 1993, è stato l’ultimo proprietario. Da allora è in vendita ma, secondo la vulgata, sarebbero troppe le morti sospette di chi lo ha acquistato Continua a leggere>>

InViaggio Perché si chiama così: Piazza della vergogna a Palermo - Benvenuti nel nuovo numero di InViaggio! Oggi con Lucia Cimini andiamo a Palermo per conoscere la storia di Piazza Pretoria e della sua monumentale Fontana e il perché per i palermitani questo luogo h ... Continua a leggere>>

Bergamo, i candidati FdI nel piazzale Alpini «simbolo di un fallimento». Pezzotta: «Voi ufficiali ci guiderete a palazzo Frizzoni» - Facile indovinare il motivo della scelta per presentare la lista per le Comunali: «La sinistra è rappresentata da questa spianata di cemento — dice il deputato Andrea ... le persone per farci arrivare ... Continua a leggere>>

Ottaviano, il palazzo Mediceo apre le porte ai turisti: fu la roccaforte del boss Cutolo - La storia di palazzo Mediceo è nota: nonostante l’indiscusso valore ... con l’assessore agli eventi Angelo Alterio per il grande impegno organizzativo», dice il sindaco Biagio Simonetti. Continua a leggere>>