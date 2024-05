NBA - condotta vergognosa del cestista | video viral - sarà sanzionato

Leggi tutta la notizia su pallacanestrobiella

(Di lunedì 6 maggio 2024) Clamoroso quanto accaduto nella sfida che ha decretato l’eliminazione dei Milwaukee Bucks dalla corsa al titolo NBA Si è sempre detto, e a ragione veduta, che rispetto alla Regular Season i Plaoff NBA siano tutt’altra cosa. Maggior agonismo, difese più arcigne, tensione che si taglia col coltello a causa della grande posta in palio, che nei primi turni significa sopravvivere per conservare delle speranze di andarsi a giocare la finale per il titolo con la diretta concorrente della propria conference. Clamoroso quanto accaduto nella gara di Playoff (Screenshot da X) – Pallacanestrobiella.it Come ogni anno, le sorprese non sono mancate nemmeno nella stagione in corso. Già fuori al Play-In una franchigia (Golden State) che ha segnato l’epoca recente del gioco, nel primo turno dei Playoff della Western Conference il pubblico ha salutato anche l’uscita di scena di LeBron James e dei suoi ...