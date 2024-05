Nba - al via il secondo round dei Playoff Ecco il quadro delle semifinali di Conference

(Di lunedì 6 maggio 2024) Alla fine fra la giovinezza degli Orlando Magic (24.3 anni di media) e la maturità dei Cleveland Cavaliers (27.1) ha prevalso la seconda. Con l’unica gara-7 del primo, vinta dai Cavs 106 a 94 grazie soprattutto ai 39 punti di Donovan Mitchell, si è chiusa definitivamente la prima tornata deiNba. Così possono cominciare e ricominciare (una partita si è già giocata il 4 maggio) ledi. Questa notte in programma due gare-1: Indiana Pacers–New York Knicks alle 1.30 e Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets alle ore 4. Eastern– La prima semifinale a partire a Est è appunto quella fra Pacers e Knicks. Indiana è entrata in tabellone da 6ª classificata, ma senza alcuna paura ha lottato e battuto 4-2 gli spenti Milwaukee Bucks, orfani di Giannis Antetokounmpo e con ...

secondo round playoff per la Gea che sfida Lucca in gara 1. Definito il quadro delle semifinaliste del campionato di Divisione regionale 1. La Gea Grosseto, che ha superato in due partite, con prove di carattere, lo Studio Arcadia Valdicornia ...

I Golf isti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in uno dei rari tornei del calendario dedicati alle coppie . Siamo infatti giunti al termine del secondo round dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 8,9 milioni di dollari), storico ...

AMA Supercross: Denver è un affare di famiglia. I fratelli Lawrence concludono al primo e secondo posto - AMA Supercross: Denver è un affare di famiglia. I fratelli Lawrence concludono al primo e secondo posto - È proprio vero, c’è sempre una prima volta per tutto! Ciò che è successo a Denver durante il round numero 16 del Monster Energy AMA Supercross 2024, però ha davvero dell’incredibile. I fratelli Lawren ...

Migliozzi sfiora l'impresa in Cina: è secondo dietro a Otaegui - Migliozzi sfiora l'impresa in Cina: è secondo dietro a Otaegui - secondo Major maschile del 2024 in programma dal 16 al 19 maggio a Louisville, Kentucky. Gli altri due pass sono andati allo svedese Sebastian Soderberg - 3/o in Cina con 200 (-16) dopo aver condotto ...