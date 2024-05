Nastri d’Argento - a Sognando Venezia premio speciale opera prima

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (askanews) – Il cortometraggio “” di Elisabetta Giannini, dopo essere stato presentato a vari festival italiani, ha vinto ildei2024 per la migliore. Ilè stato consegnato oggi presso il Cinema Caravaggio di Roma dalla Presidente Laura Delli Colli Morena Di Leva e suo padre, nella vita e nel corto, Francesco Di Leva, sono i protagonisti. Vittoria è un’esuberante ragazzina di tredici anni che vive nella provincia di Napoli e sogna di diventare influencer. Suo padre, l’istrionico Fabrizio, per il suo compleanno le regala un biglietto per sfilare sul red carpet di. Inizia una preparazione bizzarra: abiti composti da ritagli di ...

