Naspi - quando può decadere l’indennità dell’Inps | la sentenza che riscrivere le regole

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lapuòin caso di lavoro autonomo preesistente non comunicato. Lo ha affermato unadella Cassazione, dopo che la Corte d’Appello di Palermo aveva accolto la domanda di un lavoratore per ottenere la, che era stata rifiutata dall’Inps perché non aveva comunicato, entro trenta giorni dalla richiesta, un’attività di lavoro autonomo e il relativo reddito. Il caso L’Inps aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva sbagliato a stabilire che la perdita dellariguardasse solo i casi in cui l’assicurato non avesse comunicato un’attività di lavoro autonomo entro trenta giorni dopo aver ricevuto la prestazione, escludendo le eventuali attività di lavoro autonomo già esistenti al momento della domanda, come nel caso specifico. La Corte ...

