Napoli - Pioli in cima alla lista per la panchina Gazzetta | In pole per la ricostruzione

Nonostante il nome di Antonio Conte sia calato nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis, le porte per l’ex Juventus non sono del tutto chiuse. Il presidente partenopeo sta valutando tutti i potenziali candidati e non vuole fare l’errore di ...

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , è già al lavoro per la prossima stagione. La prima decisione riguarderà l’allenatore. Dopo una stagione travagliata, infatti, la dirigenza azzurra non vuole fare scelte affrettate e affiderà la ...

Osimhen è il terzo giocatore del napoli ad andare a segno per 6 presenze di fila contro una singola squadra in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Higuaín contro la Lazio tra il 2013 e il ...

10' - Punizione Udinese dal vertice sinistro della trequarti azzurra: Samardzic si incarica della battuta ma il suo cross è fuori misura. Rinvio dal fondo. 7' - Di Lorenzo riceve sulla destra e va al ...

Davanti nessun dubbio: Pereyra e Samardzic agiranno alle spalle dell'unica punta Lucca. In casa napoli, mister Calzona dovrà fronteggiare diverse assenze: sono infatti out per infortunio Kvaratskhelia ...