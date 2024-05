Mutti cerca 1 200 stagionali per la campagna del pomodoro

(Di lunedì 6 maggio 2024), azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del, ha avvito un programma di assunzioni per 1.200 addetti per ladi trasformazione del2024. I collaboratorisaranno impegnati da luglio a settembre in attività produttive e amministrative all’interno degli stabilimentidi Montechiarugolo (PR), Collecchio (PR) e Oliveto Citra (SA). Ladi trasformazione segna il periodo dell’anno più significativo per l’azienda: è proprio nell’arco dei circa 75 giorni estivi che vanno dalla seconda metà di luglio alla fine di settembre che l’azienda lavora la totalità della materia prima conferita da più di 800 famiglie italiane di agricoltori durante il suo naturale ciclo di crescita. Quest’anno, l’azienda ...

