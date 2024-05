Mostra d’arte o banco dei pegni? La sfida di Christoph Büchel - che ha trasformato Ca’ Corner

(Di lunedì 6 maggio 2024) Non è chiaro se lo scopo ultimo difosse quello di innervosire i visitatori. Quello che è certo è che dalla“Monte di Pietà”, aperta da un ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Debiti, arte e memoria: il Monte di Pietà di Fondazione Prada - Debiti, arte e memoria: il Monte di Pietà di Fondazione Prada - Venezia, 4 mag. (askanews) – Il debito come elemento alla base dalla nostra stessa società; le stratificazioni di storie e oggetti, di tempo e di pratiche artistiche; l’accumulazione come strategia in ...

Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana - Una diva all'improvviso. Francesca Fagnani, dalle “Belve” televisive a quelle della criminalità romana, sua vecchia passione e ora tema di un libro. Gli esordi con Santoro, il pop, il trash, dal 9 ...

Perché la Fondazione Prada di Venezia è diventata un banco dei pegni È la mostra di Christoph Büchel - Perché la Fondazione Prada di Venezia è diventata un banco dei pegni È la mostra di christoph Büchel - Con la mostra Monte di Pietà alla Fondazione Prada di Venezia, christoph Büchel ha trasformato il palazzo in un bazaar, mettendo in scena una critica feroce all'arte contemporanea “Fuori Tutto”, ...