Putin firma il decreto per arruolare circa 150 militari tra i 18 e i 30 anni, che secondo quanto risulta nero su bianco, non dovrebbero andare a combattere in Ucraina. I soggetti indicati non sono nella riserva e sono propedeutici alla leva ...

Roma, 6 aprile 2024 – Il ruolo della Cina nella guerra in Ucraina sotto la lente degli Stati Uniti. Washginton avrebbe messo in guardia gli alleati sul fatto che Pechino sta intensificando il suo sostegno alla Russia fornendo, fra l'altro, ...

UCRAINA: Russia minaccia possibili attacchi a obiettivi militari GB dopo parole Cameron - UCRAINA: Russia minaccia possibili attacchi a obiettivi militari GB dopo parole Cameron - Ha avvertito che le strutture militari britanniche potrebbero essere colpite sia ... con diversi territori nell'area caduti sotto il controllo delle forze di mosca. 10,25 - Un attacco di droni russi ...

Mosca, rappresaglie su siti militari Gb in Ucraina e oltre - mosca, rappresaglie su siti militari Gb in Ucraina e oltre - La Russia potrebbe rispondere con bombardamenti su obiettivi militari britannici in Ucraina "e oltre" se Kiev usasse missili forniti da Londra per colpire il territorio russo. Lo ha detto il ministero ...

Cosa (non) sposterà le sorti del conflitto in Ucraina. Scrive Castellaneta - Cosa (non) sposterà le sorti del conflitto in Ucraina. Scrive Castellaneta - L’inquilino dell’Eliseo sta cercando di mostrarsi forte e risoluto. Ma ci sono diverse ragioni per le quali nel breve periodo serve battere altre strade per aiutare Kyiv a non finire sotto il giogo di ...