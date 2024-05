Montignoso super | cala il tris ed è promosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Filattierese 13 FILATTIERESE: Gabrielli, Moscatelli, Giromini (71’ Carnaccioli), Samb, Pinzuti (64’ D’Apice), Iorfida, Gerali, Buccella (61’ Ginesi), Micheli, D’Imporzano, Tavaroni. All. Magnani.: Bedei, Verduci, Mosti, Grossi, Granai (82’ Cucurnia), Di Benedetti, Giulianelli, Canesi (78’ Donati), Del Sarto, Costa, Vatteroni. All. Alberti. Arbitro: Manduzio di Livorno. Marcatori: 14’ Del Sarto (M), 51’ Micheli (F), 64’ Del Sarto (M), 83’ Vatteroni (M). FILATTIERA – Grandi festeggiamenti per uno stratosfericoche non fallisce l’occasione e che guadagna con merito la promozione in Prima categoria. Il coronamento di un sogno per i ragazzi di Paolo Alberti che hanno disegnato un girone di ritorno praticamente perfetto, fatto di tredici vittorie e due soli pareggi. Anche contro la determinata ...