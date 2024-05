Montecchio | è un disastro Deve salutare l’Eccellenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024)0 FIDENTINA 1: Sodano, Blotta, Sané, Contini, Longhi (41’ st Attolini), Borghi (41’ st Boni), Pavarini, Bassoli, Davoli, Dallaglio, Bevilacqua (25’ st Lusetti). A disp. Voltolini, Montepietra, Torri, Mainolfi, Romanciuc, Battei. All. Ferretti. FIDENTINA: Ghiretti, Rieti, Visconti, Petrelli (30’ st Delgrosso), Spagnoli, Casarini, Agostinelli (30’ st Alfieri), Compiani (15’ pt Varani), Pasaro, Mastaj, Lorenzani. A disp. Marconi, Leporati, Quenda, El Hani, Pellegrini, Terranova. All. Montanini. Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia. Rete: 40’ st Mastaj. Note: spettatori 500; ammonito Agostinelli (F). Una rete a 5’ dalla fine di Mastaj, ex Parma e Correggese, condanna ilalla retrocessione. È amarissimo lo spareggio per rimanere in Eccellenza per i giallorossi, che avevano a disposizione il ...