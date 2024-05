MILLY CARLUCCI | RISCHIO L’OSSO DEL COLLO CON L’ACCHIAPPATALENTI - DATEMI FIDUCIA

MILLY CARLUCCI porta il pubblico nello STUDIO de “ L’ACCHIAPPATALENTI ” e SVELA ufficialmente tutti i vip, già seduti nelle loro postazioni tra chi sceglierà e chi giudicherà i talenti. Sta per arrivare L’ACCHIAPPATALENTI . Cinque eroi alla ricerca ...

CANALE 5 ha operato qualche variazione ai palinsesti. Il riferimento è ai giorni di messa in onda delle battute finali di “ TERRA AMARA ” e della seconda stagione di “ VIOLA COME il MARE ”. Partiamo dalla soap turca, anzi dizi, “ TERRA AMARA ”. Le ...

In partenza venerdì 10 maggio 2024 in prima serata su Rai1 L'Acchiappatalenti di Milly Carlucci, almeno sulla carta, appare un nuovo programma abbastanza debole e lontano da mandare l'Auditel in tilt. Una considerazione, al momento, che ci ...