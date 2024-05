Milanisti e interisti tiferanno per noi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il presidente dell'Alcione, Marcello Montini, dopo la prima storica promozione in serie C: «Vorrei che venissero insieme allo stadio per sostenerci», dice il presidente dell’Alcione, che è approdato nel calcio dei professionisti diventando la terza squadra di Milano. «E non vogliamo fermarci alla serie C».

