Milan - Pioli | Bilancio finale? L’eliminazione contro la Roma ha inciso…

Genoa, Gilardino: ” L’Inter ha fatto qualcosa di straordinario. pioli al milan…” - milano. Pareggio di grinta ed orgoglio quello guadagnato dal Genoa contro il milan a San Siro. Partita incanalata subito nel verso giusto con il rigore trasformato da Retegui, al quale consegue il par ... Continua a leggere>>

Tra milan e Genoa un pirotecnico 3-3! - milan-Genoa finisce 3-3, rossoblù subito in gol a inizio dei due tempi, recuperati e suprati al 76', ma il Grifo pareggia infine al 87'. Continua a leggere>>

Leao, ancora fischi da San Siro. E Rafa si infila nello spogliatoio sul 2-1 per il Genoa - Un'altra prestazione opaca per il portoghese che il Meazza non gli perdona. pioli: "Non è nel suo momento migliore, Okafor ha fatto meglio di lui" ... Continua a leggere>>