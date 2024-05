Milan - male Tomori Pellegatti | Una cosa mi fa impazzire… | VIDEO

Milan Sportiello 5,5: raccoglie per tre volte il pallone dal fondo della rete. Non ha colpe particolari ma non è l`esempio della sicurezza. F...

Milan , contro il Genoa abbiamo assistito al disastro di Fikayo Tomori che ha commesso un’ingenuità che è costata il rigore . Tutti i voti Il Milan di Stefano Pioli ha pareggiato in casa contro il Genoa per 3-3 in una gara rocambolesca. I rossoneri ...

Milanmania: lenta agonia, al posto di Pioli serve una certezza. Nessuno degli allenatori cercati è all'altezza del Milan - milanmania: lenta agonia, al posto di Pioli serve una certezza. Nessuno degli allenatori cercati è all'altezza del milan - Altri 3 gol subiti, che rendono il bottino di reti incassate ancora più negativo: 42 in 35 partite, un`enormità. Significa che di media quest`anno il milan è.

Tomori che pasticci. Leao è spento. Bennacer in crescita - tomori che pasticci. Leao è spento. Bennacer in crescita - milan delude con un pareggio contro il Cagliari: Sportiello in ritardo, Florenzi e Gabbia positivi, tomori in difficoltà, Theo Hernandez delude, Reijnders non incide, Bennacer in crescita, Chukwueze p ...

Il Milan non sa più vincere. Florenzi, Gabbia e Giroud. Ma il Genoa rovina la festa - Il milan non sa più vincere. Florenzi, Gabbia e Giroud. Ma il Genoa rovina la festa - La squadra di Pioli soffre, va avanti e poi si fa rimontare nel finale di partita. Pareggio nel silenzio della Curva Nord. Il tecnico: "Non penso al futuro".