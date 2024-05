Milan - la Curva Sud contesta e attacca tutti da Cardinale a Leao | clima di fuoco…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 6 maggio 2024), contro il Genoa abbiamo assistito alla protesta dellaSud che hato la società di: anche Rafaelnel mirino Era stata preannunciata lazione da parte dellaSudo, in vista della gara casalinga contro il Genoa valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A e questa non si è fatta attendere. All’inizio della gara, terminata con il risultato di 3-3, la tifoseria organizzata ha infatti esposto uno striscione con scritto: “strategia comunicativa, presenza istituzionale, acquisti mirati, ambizione, capacità e coesione. Un progetto vincente parte dalla società”. Un messaggio forte e chiaro che è stato percepito da tutto lo stadio, che durante la frazione di gioco non ha mai sostenuto il ...