Milan - il disastro sta tutto in questa foto virale | i tifosi impazziscono | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Per due volte sotto, poi in vantaggio, prima di subire la zampata di Retegui nel finale condizionata dall'autogol di Thiaw. Per ilun deludente 3-3 contro il Genoa, caratterizzato dalla contestazione della Curva Sud e dai consueti fischi a Stefano Pioli, sul punto di dire addio a fine anno. Fortuna vuole, per i rossoneri, che la Juve non sia andata oltre l'1-1 a Roma contro i giallorossi, rimanendo così a cinque punti di distanza. Tra fischi e un clima surreale a San Siro, la partita tra la squadra di Pioli e quella di Gilardino è stata caratterizzata da errori surreali, come quello nella ripresa di Yacine Adli. Il numero 7, durante un'azione, ha ricevuto il pallone da Christian Pulisic dopo la ripresa del gioco, ma il suo lancio sulla sinistra, che probabilmente era per Theo Hernandez, è risultato completamente sbagliato: la palla è terminata fuori e il ...