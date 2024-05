Milan-Genoa - gol e grande prestazione per Florenzi | i tifosi lo premiano così …

BONAVENTURA, Cresce l'ottimismo per il Brugge - BONAVENTURA, Cresce l'ottimismo per il Brugge - Sembra cosa certa la convocazione di Giacomo Bonaventura per la trasferta di mercoledì a Brugge. Si tratta di un falso problema quello di cui si è parlato ieri pomeriggio a ...

Taarabt racconta cosa fece Balotelli al suo rottweiler: “Il cane era stordito, sembrava un gatto” - Taarabt racconta cosa fece Balotelli al suo rottweiler: “Il cane era stordito, sembrava un gatto” - I ricordi di Adel Taarabt al Milan: Balotelli e il cane, la disistima per Pippo Inzaghi che lo scartò per Cerci ...

I primi 100 anni della Juve. 1991/92 - I primi 100 anni della Juve. 1991/92 - Editoriale di N. REDAZIONE del 06/05/2024 15:37:07 Campionato ...