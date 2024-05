Menta - come coltivarla | le tecniche infallibili

(Di lunedì 6 maggio 2024) Considerata già dall’alba dei tempi una portentosa pianta medicinale, laè oggi particolarmente usata in cucina per insaporire le pietanze o per preparare dissetanti bevande dal gusto tipicamente estivo.non è particolarmente difficile, a patto di avere un posto riparato dove far crescere la piantina in tranquillità. Non avendo esigenze specifiche, è molto adatta anche a chi si trova alle prime armi con il giardinaggio. Scopriamopiantare e coltivare la, sia in giardino che in vaso., le caratteristiche della pianta La(Mentha) è un genere di pianta appartenente alla famiglia delle Lamiacee, che include ad esempio numerose erbe aromaticheil timo, la salvia, il rosmarino, l’origano e la melissa. Originaria di Europa, Asia e ...

Quali sono le migliori piante da balcone - Quali sono le migliori piante da balcone - Le piante rampicanti possono essere una risposta a esigenze diverse: non c'è bisogno di un enorme giardino, perchè si possono piantare anche in vado e mettere sul balcone, e l'effetto decorativo che p ...

Vasi più adatti per le piante aromatiche, quali sono e come sistemarli - Vasi più adatti per le piante aromatiche, quali sono e come sistemarli - Quali vasi scegliere per le piante aromatiche, questi sono i più adatti Per coltivare delle erbe aromatiche con successo ... il timo e la salvia. La menta e il prezzemolo riccio, l’erba cipollina e il ...

Inizia a coltivare talee in acqua: è più facile di quanto pensi - Inizia a coltivare talee in acqua: è più facile di quanto pensi - Mettere le talee in acqua è un metodo semplice ed efficace per coltivare diversi tipi di piante in casa. La riproduzione per talea in acqua è un processo che può suscitare curiosità e soddisfazione an ...