Max Verstappen sconvolto dalla follia di Sergio Perez | un caso in Red Bull | Video

(Di lunedì 6 maggio 2024) Riavvolgere il nastro fino alla tarda serata di ieri, domenica 5 maggio, il giorno in cui Lando Norris, al Gp di Miami, ha vinto il suo primo Gran premio in Formula 1 con la sua McLaren. Siamo nel salottino dove i tre piloti finiti sul podio si ritrovano prima della premiazione: insieme a Norris ecco Max, secondo con la Red, e Charles Leclerc, il ferrarista che ha chiuso terzo. Il clima è disteso, i tre chiacchierano, sorridono. E soprattutto commentano alcuni episodi avvenuti in gara, compresi quelli che vengono mostrati su un grosso schermo presente nella sala. E su quello schermo viene mostrata la manovra-kamikaze dialla partenza. Il messicano della Red, infatti, dopo pochi secondi di gara ha provato a superare all'interno le due Ferrari di Leclerc e Saniz, ...

