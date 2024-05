Max stecca l’occasione Champions Bremer non basta | solo pari a Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) 1 JUVENTUS 1 (4-3-2-1): Svilar 7; Kristensen 5.5, Ndicka 6, Llorente 6, Angelino 6.5; Cristante 6, Paredes 6, Pellegrini 6 (33’st Bove sv); Dybala 5 (1’st Zalewski 6), Baldanzi 7 (23’st Azmoun sv); Lukaku 7 (23’st Abraham sv). Allenatore: De Rossi 6. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Gatti 6,7, Danilo 7; Weah 6 (15’st Kostic 6), McKennie 6, Locatelli 6, Rabiot 6, Cambiaso 6 (40’st Alcaraz sv); Vlahovic 5.5 (31’st Milik sv), Chiesa 7.5 (31’st Kean sv). Allenatore: Allegri 6. Arbitro: Colombo di Como 6. Reti: 15’pt Lukaku, 31’pt. Note: Ammoniti: Weah, Rabiot, Abraham. La Lupa e la Signora: duello per l’Europa senza feriti. Afinisce 1-1 e la Juventus fallisce il primo match point per laLeague: terra di conquista per una piccola cerchia di cinque prescelti seduti assieme alla ...