Matteo Ward | il coraggio delle idee

(Di lunedì 6 maggio 2024), di mamma Vicentina e papà Americano, sognava da piccolo di diventare il presidente degli Stati Uniti, invece gli è andata molto meglio perché oggi è il CEO e cofounder di WRÅD, design studio per lo sviluppo sostenibile e società beneft già vincitrice del Best of the Best RedDot Product Design Ae inserita da ADI nell’ADI Design Index 2019 per l’innovazione e l’inserimento nella GalleriaEccellenze italiane. Ha iniziato a parlare di sostenibilità nel 2015, quando ancora non andava di “moda” e le aziende gli chiudevano la porta in faccia. Ma facciamo un ulteriore passo indietro per capire il perché e da dove viene il suo percorso nella sostenibilità. Appena laureato inizia a lavorare per Abercrombie & Fitch, ricoprendo i ruoli di Sr. Manager e co-amministratore del Diversity & Inclusion ...

Crystal Palace open contract talks with seven stars ahead of summer - Crystal Palace open contract talks with seven stars ahead of summer - Crystal Palace have opened talks with seven players out of contract this summer, including captain Joel ward. Will Hughes has already extended his stay, signing a new one-year deal last week and ...

Il Paradiso delle Signore 8, Danilo D’Agostino a Tv Soap: “il mio Matteo ci sarà anche nella prossima stagione!” - Il Paradiso delle Signore 8, Danilo D’Agostino a Tv Soap: “il mio matteo ci sarà anche nella prossima stagione!” - matteo è un personaggio entrato fin da subito nelle dinamiche ... è arrivato il ruolo nel film Tre Sorelle di Carlo Vanzina al fianco di Chiara Francini, Serena Autieri e Luca ward. Quella è stata la ...

Luca Ward: età, carriera, moglie, figli, film, doppiatore - Luca ward: età, carriera, moglie, figli, film, doppiatore - Luca ward vede la luce ad Ostia, nella provincia di Roma, il 31 luglio 1960, ma cresce nella capitale stessa. Il suo destino sembra scritto nel suo albero genealogico. Suo padre è il celebre attore e ...