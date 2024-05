Mattarella - conflitti divorano risors - costruire la pace

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) "e Sviluppo hanno destini incrociati. Non può esservi l'uno, senza l'altra. Viviamo in un'epoca con il maggior numero didalla fine della seconda guerra mondiale cheenormee nella corsa agli armamenti, sottraendole allo sviluppo. L'appello alla costruzione delle condizioni necessarie per lae per porre fine ainon potrebbe essere più necessario e urgente". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando alle Nazioni Unite.