Mattarella | ' accelerare su obiettivi agenda 2030'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) New York, 6 mag. (Adnkronos) - "Giunti alla seconda metà del cronoprogramma di attuazione" dell'"una decisa accelerazione verso il raggiungimento dei nostricomuni appare imprescindibile, come riaffermato lo scorso settembre durante l'ultimo vertice Onu in materia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'inaugurazione della Conferenza sullo stato di attuazione dell'obiettivo 16 'Pace, giustizia ed istituzioni per lo sviluppo sostenibile' dell', organizzata dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Nazioni unite e dall'Idlo (International development law organization), organizzazione intergovernativa per la promozione dello Stato di diritto. "Ci troviamo, purtroppo, in un contesto più complesso di ...