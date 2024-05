Mattarella - a Casteldaccia ennesima ed inaccettabile strage

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il presidente della Repubblica Sergio, in visita a New York, ha espresso il suo cordoglio per la grave tragedia sul lavoro che ha causato la morte di cinque operai a, in provincia di Palermo. "Auspico che sia fatta piena luce sulle dinamiche dell'incidente. Ma l'sul lavoro - a pochi giorni dal 1 maggio - deve riproporre con forza la necessità di un impegno comune che deve riguardare le forze sociali, gli imprenditori e le istituzioni preposte".

Casteldaccia, morti 5 operai per esalazioni nelle fogne: deceduti uno dopo l'altro calandosi in un tombino. Meloni: «Sia fatta piena luce» - casteldaccia, morti 5 operai per esalazioni nelle fogne: deceduti uno dopo l'altro calandosi in un tombino. Meloni: «Sia fatta piena luce» - Cinque operai sono rimasti uccisi per intossicazione nel palermitano durante alcune manutenzioni fognarie a casteldaccia. Un altro operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco, tirato fuori dalla ...

Casteledaccia, Mattarella: strage inaccettabile, fare piena luce - Casteledaccia, mattarella: strage inaccettabile, fare piena luce - New York, 6 mag. (askanews) – “Auspico che sia fatta piena luce sulle dinamiche dell’incidente. Ma l’ennesima inaccettabile strage sul lavoro – a pochi giorni dal 1 maggio – deve riproporre con forza ...

Strage Casteldaccia: agenti nella sede Quadrifoglio Group - Strage casteldaccia: agenti nella sede Quadrifoglio Group - Gli agenti della squadra mobile che stanno indagando sulla strage di casteldaccia si trovano in via Milano a Partinico nella sede della Quadrifoglio Group srl, la società dove lavoravano quattro degli ...